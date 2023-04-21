19-летний воспитанник "Барыса" получил вызов в сборную Казахстана перед ЧМ

19-летний нападающий Всеволод Логвин вызван в сборную Казахстана для подготовки к чемпионату мира по хоккею, передает Шайба.kz.

В нынешнем сезоне воспитанник "Барыса" выступал за "Номад", в составе которого провел 28 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

Также Логвин сыграл на молодежном чемпионате мира, где в пяти матчах записал в актив 5 (3+2) баллов, и на Универсиаде, где в семи встречах отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в элите пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе B станут Норвегия, Чехия, Швейцария, Канада, Словакия, Латвия и Словения.