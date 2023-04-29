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Юношеская команда по хоккею Kazakhstan Team завоевала бронзу на международном турнире во Франции 

Юношеская команда по хоккею Kazakhstan Team завоевала бронзу на международном турнире во Франции 
©Kazakhstan Team

 Юношеская сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзу престижного международного турнира Bauer World Cup Tournament, который прошел в городе Тур, Франция. Jusan является официальным партнером юношеской команды Kazakhstan Team по хоккею.

Соревнования среди участников не старше 2012 года рождения прошли с 20 по 26 апреля. Всего в турнире приняли участие 8 команд из 6 стран мира.

"В турнире вместе с Казахстаном, также приняли участие юные хоккеисты из Канады, США, Германия, Франция, Италия. Формула турнира строилась так, что две подгруппы по 4 команды играют в круг. Команды, занявшие первое и второе место, выходят в финал. Наша команда в группе завоевала первое место, что позволило выйти в финал и играть с командой, занявшей второе место в параллельной группе. Мы вышли на канадцев и в этой игре проиграли со счетом 7:6. После играли за третье место с командой из США, которую мы победили со счетом 6:3 и завоевали бронзу", - рассказал главный тренер Сергей Шавернев.

Казахстанская юношеская команда была собрана из нескольких команд, костяк которой представлен алматинскими коллективами. Руководит командой известный отечественный функционер Сергей Шавернев.

"Наша команда Казахстана сформирована в основном из воспитанников алматинского хоккея. Это клубы: "Алматы", "Динамо", "Стрижи". Также семь спортсменов из Астаны из клубов "Бригантина" и "Астана". Лучшим бомбардиром в этом турнире стал игрок нашей команды Новиков Андрей. Все ребята старались и делали все для победы. Из вратарей проявил себя Тамир Ашимов, а из защитников Ниеткалиев Алишер и Тлеуберген Торехан. Все специалисты отметили хороший уровень подготовки наших ребят. Приятно было слышать, что мы играем в умный командный хоккей. А это возможно только при поддержке друг друга, очень важна дружная атмосфера в команде", - добавил Шавернев.

По словам тренера, помимо сенсационного выступления казахстанских юниоров, немаловажным моментом является и то, что своей победой хоккеисты прорубили дорогу другим казахстанцам в международных турнирах. По словам Сергея Шавернева,  у ребят появилось желание еще больше тренироваться и стать членом национальной сборной Казахстана, и это стало возможным при поддержке Jusan.   

"Это очень престижный турнир, и желающих попасть на него много! Мы на достигнутом не планируем останавливаться. Огромную благодарность хочется выразить Jusan. Нам очень помогла их поддержка! Мы знали, что мы не одни, и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь мы доказали, что можем приносить результат и прославлять Казахстан на международных аренах", - добавил Шавернев.

Jusan – один из ведущих банков Казахстана, который обладает широким спектром финансовых и нефинансовых услуг для своих клиентов. В своей деятельности банк сосредоточен не только на предоставлении качественных услуг, но и на поддержку разных сообществ и проектов в поддержку детского спорта. Ведь поддержка детского спорта для Jusan – возможность помочь детям реализовать потенциал.

"Важно поддерживать инициативы по развитию детского спорта и образования, это отличная возможность помочь подрастающему поколению найти себя и свою будущую профессию. Мы и дальше будем поддерживать такие инициативы, которые помогают казахстанской молодежи поверить в свои силы и реализовать себя, мы верим в безграничный потенциал подрастающего поколения нашей страны", - говорит Гаухар Керимова, PR-директор Jusan bank.

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