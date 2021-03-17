У вратаря "Номада" снова сдали нервы. Он ударил своего одноклубника

Вратарь "Номада" Владимир Крамарь ударил своего одноклубника Мади Диханбека, передают Vesti.kz.
У голкипера сдали нервы после победы над "Темиртау" в третьем матче серии 1/4 финала чемпионата Казахстана. "Номад" вел 3:0 к третьему периоду, но затем пропустил две шайбы. Возможно, Крамарь посчитал защитника виноватым.
Напомним, что вратарь "Номада" успел прославиться своим неадекватным поведением. Так, в январе в матче чемпионата Казахстана он устроил истерику, за которую был удален до конца матча. Крамарь кричал на своих одноклубников, ломал клюшки, швырял краги и шлем.
Голкипер "Номада" выбросил клюшку и устроил истерику на льду после пропущенной шайбы
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