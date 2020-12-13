В чемпионате Казахстана по хоккею забит необычный гол, сообщает "Шайба.kz".
"Форвард "Бейбарыса" Егор Кожевников забросил необычную шайбу в стиле лакросс в гостевом матче против "Алтая-Торпедо". Уникальность этой шайбы заключается в том, что она была заброшена с подбрасыванием", - говорится в сообщении.
Атырауская команда выиграла этот матч со счетом 8:4. А в повторной игре одержала победу - 3:2.
Егор Кожевников из "Бейбарыса" забивает неудручающий гол. А Айрат Зиазов так может? pic.twitter.com/zJRQhiAsDY— Шайба.kz (@shaibakz) December 13, 2020
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