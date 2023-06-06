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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Старченко высказался о провальном сезоне "Барыса" и своем возвращении

Старченко высказался о провальном сезоне "Барыса" и своем возвращении
©ХК "Спартак"

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старнченко не исключил, что может вернуться в "Барыс". Также он подвел итоги сезона для столичного клуба и московского "Спартака", с которым у него закончился контракт. 

"Контракт с москвичами у меня закончился. Поиск нового клуба ведет мой агент. Вернусь ли я в "Барыс"? Сказать пока не могу. В ближайшем будущем все станет известно. Что не получилось в "Спартаке"? Многое зависело не от меня: в системе клуба за сезон отыграли 50-60 хоккеистов. Это - большая текучка, да и в течение года у нас поменялось три наставника. Пожив в Москве, мнение о ней у меня поменялось в лучшую сторону. Не такая она жестокая, оказывается.

"Барыс" занял последнее место в Восточной конференции КХЛ. Жаль, конечно. Но если честно, за выступлением своего бывшего клуба в лиге я особо не следил. Поэтому не могу судить: что у них там не получилось. Может поздно собрались в плане комплектования команды или  повлияло неудачное выступление в матчах вратарей астанчан? Зато теперь руководство наверняка сделает выводы. Я надеюсь, что даже несмотря на то, что лидеры столичного клуба в нынешнее межсезонье покинули команду, предстоящий сезон "Барыс" выступит намного удачнее", - цитирует Старченко телеграм-канал "Дядя Ваня".

Также хоккеист подвел итоги чемпионата мира-2023 для сборной Казахстана, которая сохранила прописку в топ-дивизионе. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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