Со счётом 5:2 завершился матч "Номада" в Континентальном кубке

Столичный "Номад" выиграл второй матч в рамках Континентального кубка, матчи которого проходят в Азиаго (Италия), сообщают Vesti.kz.

Подопечные известного казахстанского специалиста Романа Старченко во втором туре группы D встречались с румынским клубом "Корона Брашов".

В первом периоде на восьмой минуте Абзал Алибек вывел казахстанцев вперёд. На 16-й минуте канадец Жереми Уэлш сравнял счёт.

Во втором периоде было заброшено четыре шайбы - трижды отличились хоккеисты "Номада": Даниил Цыбин (23-я минута), Ниуита Ситников (28) и Кирилл Панюков (32). За "Корону" отличился другой канадец Колби Макули (34).

В третьем периоде на 45-й минуте пятую шайбу в составе "Номада" забросил Александр Мигунов.

Напомним, накануне "Номад" оказался сильнее "Азиаго" - 3:2. Завтра, 15 ноября, астанчане встретятся с датским клубом "Херлёв".

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