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"Сарыарка" получила нового главного тренера

Он признавался лучшим наставником ВХЛ.

"Сарыарка" получила нового главного тренера
Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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На пост главного тренера "Сарыарки" вернулся Леонид Тамбиев. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Отмечается, что 50-летний Тамбиев - воспитанник рижского хоккея. Он был главным тренером карагандинской "Сарыарки" с 2014 по 2015 год, затем работал в петербургском "Динамо" с 2015 по 2018 год, после чего вернулся в "Сарыарку" и выиграл Кубок Петрова в 2019 году. По итогам сезона-2018/19 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.

Также Тамбиев стал первым в истории ВХЛ тренером, выигравшим Кубок Петрова два раза подряд - в сезоне-2017/18 с "Динамо" и в сезоне-2018/19 с "Сарыаркой".

Нынешний сезон он начинал в новокузнецком "Металлурге".

Напомним, что карагандинцы с 85 очками идут на третьем месте в чемпионате Казахстана.

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Метки:
Хоккей Сарыарка Чемпионат Казахстана по хоккею

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