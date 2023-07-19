Полезно для родителей. Сколько стоит собрать ребенка на хоккей

Казахстанский профессиональный хоккеист Мадияр Ибрайбеков показал, сколько стоит собрать ребенка на хоккей.

Комплект формы рассчитан на ребенка 7-9 лет. Если выбирать топовые модели экипировки, то общая сумма составит 505 100 тенге.

27-летний Ибрайбеков - воспитанник карагандинского хоккея. Входил в систему "Барыса", в составе которого провел 24 матчах в КХЛ. Также играл за "Номад", "Темиртау" и "Сарыарку".

Участник двух юниорских и трех молодежных чемпионатов мира.

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