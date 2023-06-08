Перспективный игрок покинул систему "Барыса"

Защитник сборной Казахстана Артем Королев продолжит карьеру в ВХЛ, передает Шайба.kz. Хоккеист подписал контракт с новичком лиги - "Норильском".

Прошлый сезон 21-летний воспитанник Усть-Каменогорска провел в "Номаде", с которым стал чемпионом Казахстана. За столичную команду он сыграл 53 матча и набрал 21 (5+16) очко.

Также Королев выступал за сборную Казахстана на Универсиаде в Лейк-Плэсиде и чемпионате мира в Риге.

Напомним, ранее из числа игроков национальной команды систему "Барыса" покинули вратарь Максим Павленко, защитник Данил Бутенко, а также форварды Максим Мухаметов и Никита Михайлис.

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