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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Легенда "Барыса" объявил о завершении карьеры

Легенда "Барыса" объявил о завершении карьеры
©ХК "Барыс"

Бывший капитан "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус завершил игровую карьеру, сообщают Vesti.kz

38-летний уроженец Канады, который считается одним из лучших игроков в истории казахстанского клуба, последние два сезона провел в Германии.

Доус защищал цвета "Барыса" в период 2011-2018 годов. Всего в КХЛ он отыграл десять сезонов, также выступая за "Автомобилист" и "Ак Барс", проведя за это время 608 матчей и набрав в них 550 (293+257) очков. На протяжении четырех сезонов Доус забрасывал в регулярном чемпионате не менее 30 шайб, а в сезоне-2017/18 стал лучшим снайпером.

Доус является вторым снайпером в истории КХЛ, уступающим только Сергею Мозякину, и пятым бомбардиром. Также он первый и до сих пор единственный хоккеист, сделавший в КХЛ десять хет-триков. 

"18 лет, 4 лиги и более 1000 игр. Эта игра буквально покорила меня. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я выиграл и проиграл бессчетное количество игр и сражений. Думаю, соревнования — это то, по чему я буду скучать больше всего.

Я хочу поблагодарить мою жену за все жертвы, которые она приносила на протяжении многих лет не только для меня, но и для всей нашей семьи. Я смог бы это сделать без тебя. Мы были настоящими партнерами в этом и вместе брались за все, что попадалось нам на пути!

Моим родителям спасибо за раннее утро на арене. Долгие поездки на автомобиле и все дополнительное время или работу, которые вы должны были брать, чтобы иметь возможность позволить трем мальчикам играть в хоккей.

Моим братьям Джереми и Трою. Спасибо, что пришли покататься. Ваша поддержка никогда не оставалась незамеченной, и я не могу дождаться, когда смогу проводить с вами больше времени, ребята.

Спасибо всем моим друзьям, которые путешествовали по миру, чтобы увидеть, как я играю, вставали рано утром, чтобы смотреть трансляции, и всегда поддерживали меня!

Бенсону: я надеюсь, что смог играть достаточно долго, чтобы у тебя были некоторые воспоминания, чем твой отец зарабатывал на жизнь.

Всем моим товарищам по команде, тренерам, организациям и соперникам спасибо за все воспоминания. Хорошим и плохим, я буду скучать по ним. Хоккейный мир очень мал, и мне не терпится снова встретиться со всеми вами!" - написал Доус в Instagram.

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Метки:
Доус Найджел Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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