Казахстанскому хоккейному клубу засчитали техническое поражение в первом матче нового сезона

Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ сообщает, что после рассмотрения всех материалов матча между "Сарыаркой" и "Арланом" (5 сентября 2021 года, 2:3 ОТ) было выявлено нарушение Регламента чемпионата со стороны команды "Арлан".

Согласно Регламенту команда обязана заявлять на каждый матч не менее двух молодых игроков, имеющих право выступать за национальные сборные РК. При этом каждый молодой игрок (за исключением вратаря) обязан проводить на льду во время матча не менее пяти минут игрового времени.

В связи с нарушением ХК "Арлан" данного пункта Регламента команде присуждено техническое поражение со счетом 0:5.

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