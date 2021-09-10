В казахстанском клубе пригрозили тренерам увольнением за замену вратаря на шестого хоккеиста

Телеграм-канал "АренаБреда" опубликовал внутренний приказ "Торпедо", в котором президент усть-каменогорского клуба Николай Проскурин запретил менять вратаря на шестого полевого в матчах чемпионата Казахстана и молодежной лиги, сообщает "Шайба.kz".

В документе отмечается, что в случае нарушения приказа руководивший командой тренерский штаб будет уволен.

Также отмечается, что ранее Николай Проскурин публично обещал покинуть "Торпедо", если команда не станет чемпионом страны. В прошлом сезоне усть-каменогорцы вылетели из плей-офф, проиграв в полуфинале "Арлану".

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