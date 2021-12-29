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Грядет скандал. Чемпион ВХЛ подал в суд на "Торпедо", а чемпионат Казахстана назвали "кладбищем"

Грядет скандал. Чемпион ВХЛ подал в суд на "Торпедо", а чемпионат Казахстана назвали "кладбищем"
©ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)

Российский защитник Александр Юксеев подал в суд на свой бывший клуб - усть-каменогорское "Торпедо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, игрок получил травму и ему потребовалась операция, но вместо этого клуб внезапно разорвал с ним контракт, причем увольнение оформил задним числом.

"Российский защитник Александр Юксеев не слишком известен в России. И хотя в КХЛ он поиграл в трех клубах, имя себе сделал в ВХЛ. Хоккеист пострадал от совершенно глупого (теперь уже не осталось сторонников этой идеи) лимита на возрастных хоккеистов в Высшей лиге. Там в командах нельзя заявлять больше пяти хоккеистов, которым старше 29 лет. Это ограничение надо либо убирать (что моментально повысит качество хоккея), либо существенно менять (хотя бы разрешить держать по 10 "возрастных" игроков).

Юксеев, как и десятки других хоккеистов, не хотел заканчивать в зрелом возрасте и отправился в Казахстан. И там он, как один из многих, стал жертвой довольно странного отношения руководства к игрокам. То, что в чемпионате Казахстана могут обмануть, "кинуть" с премией, неожиданно уволить, - не секрет. Будем честными, это "кладбище" для российских игроков. Последняя возможность получать хоть какие-то деньги, занимаясь тем, что умеешь. Ниже только совсем уж экзотические чемпионаты или хоккей для букмекеров. И отношение к хоккеистам там соответствующее.

Александр в один прекрасный момент вдруг узнал, что травму он получил не в составе "Торпедо", а непонятно где. Клуб из Усть-Каменогорска расторг с ним контракт задним числом, узнав, что защитнику требуется операция. Обычное дело в этом турнире. Но Юксеев едва ли не первым решил довести дело до конца и обратился в суд. Более того, его заявление зарегистрировали и в скором времени начнется разбирательство. По-хорошему, таких судов должно уже было состояться несколько десятков, но наши ребята чувствовали, что судиться на территории чужого государства с местными клубами - затея не с самыми ясными перспективами. Так что за делом Юксеева будут следить внимательно. Если он добьется справедливости, то появятся и другие иски", - написал Алексей Шевченко.

Отметим, что Юксеев перешел в "Торпедо" в мае 2020 года, подписав односторонний контракт на год. В сезоне-2021 чемпионата Казахстана он провел 23 матча, в которых набрал 18 (2+16) очков. В текущем сезоне он отыграл десять игр и сделал один ассист.

В 2014 году в составе карагандинской "Сарыарки" воспитанник Екатеринбурга выиграл Кубок Братины.

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Метки:
Торпедо УК ХК Чемпионат Казахстана по хоккею Правосудие
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