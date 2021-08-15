Экс-вратарь "Барыса" и сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший вратарь "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Мальгин продолжит карьеру в "Бейбарысе". Об этом информирует пресс-служба атырауского клуба.

В прошлом сезоне 34-летний воспитанник Усть-Каменогорска выступал за "Актобе". В регулярном чемпионате Казахстана он провел 34 матча, коэффициент надежности составил 3,44, а процент отраженных бросков - 90.

Ранее Мальгин играл в системе "Барыса". Он провел шесть матчей в КХЛ, в которых пропустил девять шайб и отразил 123 броска. В составе "Номада" он в 2017 году стал чемпионом Казахстана. Также в его активе еще одна золотая медаль, завоеванная в 2013 году с "Иртышом".

Кроме того, в карьере Мальгина были "Арлан", "Сарыарка", "Алматы" и родное "Торпедо".

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