Чемпион Казахстана подписал двух хоккеистов с опытом игры в КХЛ

Латвийские нападающие Данила Ларионов и Денис Федоров пополнили состав "Сарыарки" на ближайшие два сезона. Об этом сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Данила - воспитанник рижской школы хоккея. Родился 18 декабря 2000 года, рост 189, вес 86. Карьеру начинал за рубежом в американской юношеской хоккейной лиге, играя за "Boston Jr. Rangers". Провел 83 матча, заработал 103 (40+53) очка по системе "гол+пас".

В сезоне-2020/21 сыграл десять матчей в КХЛ, выступая за "Динамо" (Рига), отметился одним ассистом. В этом же сезоне защищал цвета молодежного хоккейного клуба "Рига", провел 32 матча и заработал 23 (11+12) очка по системе "гол+пас".

Денис - воспитанник рижского хоккея. Родился 20 октября 2000 года, рост 174, вес 78. Свою карьеру начинал в молодежном хоккейном клубе "Рига". В сезоне-2017/18 стал золотым медалистом молодежного чемпионата мира-2018 I дивизиона в составе сборной Латвии (U-18). Является обладателем награды "Лучший игрок команды". В сезоне-2019/20 стал серебряным призером молодежного чемпионата мира-2020 I дивизиона в составе сборной Латвии (U-20).

В минувшем сезоне выступал за молодежную команду "Рига", где провел 47 матчей, заработав 33 (4+29) очка по системе "гол+пас". Федоров имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге, защищал цвета рижского "Динамо".

Напомним, что "Сарыарка" стала чемпионом Казахстана по хоккею, выиграла финальную серию у "Арлана" с общим счетом 4-2. Ранее клуб продлил контракт с латвийским тренером Леонидом Тамбиевым.

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