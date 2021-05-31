Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чемпион Казахстана подписал двух хоккеистов с опытом игры в КХЛ

Один из них был призером молодежного чемпионата мира.

Чемпион Казахстана подписал двух хоккеистов с опытом игры в КХЛ
Данила Ларионов. Фото: instagram.com/hc.saryarka/
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
0

Латвийские нападающие Данила Ларионов и Денис Федоров пополнили состав "Сарыарки" на ближайшие два сезона. Об этом сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Данила - воспитанник рижской школы хоккея. Родился 18 декабря 2000 года, рост 189, вес 86. Карьеру начинал за рубежом в американской юношеской хоккейной лиге, играя за "Boston Jr. Rangers". Провел 83 матча, заработал 103 (40+53) очка по системе "гол+пас".

В сезоне-2020/21 сыграл десять матчей в КХЛ, выступая за "Динамо" (Рига), отметился одним ассистом. В этом же сезоне защищал цвета молодежного хоккейного клуба "Рига", провел 32 матча и заработал 23 (11+12) очка по системе "гол+пас".

Денис - воспитанник рижского хоккея. Родился 20 октября 2000 года, рост 174, вес 78. Свою карьеру начинал в молодежном хоккейном клубе "Рига". В сезоне-2017/18 стал золотым медалистом молодежного чемпионата мира-2018 I дивизиона в составе сборной Латвии (U-18). Является обладателем награды "Лучший игрок команды". В сезоне-2019/20 стал серебряным призером молодежного чемпионата мира-2020 I дивизиона в составе сборной Латвии (U-20).

В минувшем сезоне выступал за молодежную команду "Рига", где провел 47 матчей, заработав 33 (4+29) очка по системе "гол+пас". Федоров имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге, защищал цвета рижского "Динамо".

Напомним, что "Сарыарка" стала чемпионом Казахстана по хоккею, выиграла финальную серию у "Арлана" с общим счетом 4-2. Ранее клуб продлил контракт с латвийским тренером Леонидом Тамбиевым.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сарыарка КХЛ Чемпионат Казахстана по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:32
Хоккей

Чемпион Казахстана подписал двух хоккеистов с опытом игры в КХЛ
Вчера
22:42
Хоккей

Стал известен четвертый неудачник ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан идет в зоне плей-офф
Вчера
21:46
Хоккей

Канада одержала первую разгромную победу на ЧМ-2021 и приблизилась к Казахстану
Вчера
20:00
Хоккей

Названы шансы Казахстана выиграть решающий матч на ЧМ по хоккею
Вчера
17:38
Хоккей

Названы расклады, при которых Канада может обойти Казахстан и попасть в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
29 мая
20:47
Хоккей

Определился первый неудачник ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан возглавляет группу
25 мая
13:51
Хоккей

Букмекеры оценили шансы Казахстана выиграть третий матч подряд на ЧМ-2021 по хоккею
23 мая
23:59
Хоккей

Как сборная Казахстана сотворила главную сенсацию ЧМ-2021 по хоккею. Видео победы над Финляндией и раздевалка
23 мая
23:28
Хоккей

Выше Канады, Финляндии и других. Казахстан поднялся на второе место в группе ЧМ-2021 по хоккею
23 мая
21:47
Хоккей

Сборная Казахстана обыграла чемпионов мира в серии буллитов на ЧМ-2021 по хоккею
23 мая
21:31
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею набрала очки в матче с действующим чемпионом мира
23 мая
20:50
Хоккей

Сборная Казахстана забила чемпионам мира и сравняла счет в матче ЧМ-2021 по хоккею
23 мая
18:18
Хоккей

Назван состав сборной Казахстана на матч ЧМ-2021 с чемпионами мира по хоккею
23 мая
17:33
Хоккей

Норвегия одержала первую победу на ЧМ-2021 по хоккею и выбила Казахстан из зоны плей-офф
23 мая
16:52
Хоккей

Букмекеры сделали прогноз на матч сборной Казахстана с чемпионом мира на ЧМ-2021 по хоккею
23 мая
16:12
Хоккей

"Казахстан сделал то, чего не смогла Канада!". Разбор первого матча на ЧМ-2021 по хоккею
23 мая
15:30
Хоккей

Игрок сборной Казахстана стал третьей звездой дня на ЧМ-2021 по хоккею
18 мая
07:57
Хоккей

В Казахстане появится новый хоккейный клуб
16 мая
23:27
Хоккей

Букмекеры оценили шансы Казахстана стартовать с победы на ЧМ-2021 по хоккею
16 мая
17:43
Хоккей

Главный соперник Казахстана за место в плей-офф назвал состав на чемпионат мира по хоккею
8 мая
20:21
Хоккей

Виктор Сведберг забил гол за сборную Казахстана в матче с шестью шайбами
8 мая
14:35
Хоккей

"Барыс" повторил контрактное предложение своему лучшему бомбардиру команды по итогам плей-офф КХЛ
7 мая
11:47
Хоккей

"Барыс" заключил контракт со своим выпускником и лидером по заблокированным броскам
1 мая
22:26
Хоккей

ХК "Торпедо" остался без главного тренера
1 мая
16:14
Хоккей

"В сборной Казахстана должны играть свои ребята". Воспитанник усть-каменогорского хоккея - о натурализации
30 апреля
13:31
Хоккей

Возвращается ли Найджел Доус в "Барыс", или как экс-капитан сделал свой выбор перед сезоном в КХЛ
29 апреля
19:08
Хоккей

Казахстанский клуб продлил контракт с тренером после завоевания чемпионства
29 апреля
16:39
Хоккей

Форвард "Барыса" оформил хет-трик в двусторонней игре сборной Казахстана
27 апреля
19:22
Хоккей

"Сарыарка" стала чемпионом Казахстана
25 апреля
23:09
Хоккей

20-летний казахстанский хоккеист помог пробиться своей команде в плей-офф в США
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика