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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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В Астане тренер детской команды в ходе массовой драки швырнул ребенка на лед

В Астане тренер детской команды в ходе массовой драки швырнул ребенка на лед
©shaiba.kz. Кадр с видео

Скандальный случай произошел сегодня в столице в матче между детскими командами "Барыс" и "Астана". После окончания игры юные хоккеисты устроили массовую драку, сообщает Shaiba.kz.

После этого главный тренер "Астаны" Владимир Зыкин выбежал на площадку, начал грубо толкать детей руками, схватил одного из игроков "Барыса" и швырнул его на лед.

- Данный тренер, нарушив все этические и моральные нормы, повел себя агрессивно. После инцидента, уже по пути в раздевалку, Владимир Геннадьевич Зыкин, встретив других воспитанников "Барыса-2012", кричал, используя нецензурную брань. Уведомляем Казахстанскую федерацию хоккея и руководство ДЮСШ № 10 о данном инциденте и просим дисквалифицировать данного гражданина, запретить ему заниматься тренерской деятельностью, - говорится в сообщении команды.

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