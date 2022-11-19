В Астане тренер детской команды в ходе массовой драки швырнул ребенка на лед

Скандальный случай произошел сегодня в столице в матче между детскими командами "Барыс" и "Астана". После окончания игры юные хоккеисты устроили массовую драку, сообщает Shaiba.kz.

После этого главный тренер "Астаны" Владимир Зыкин выбежал на площадку, начал грубо толкать детей руками, схватил одного из игроков "Барыса" и швырнул его на лед.

- Данный тренер, нарушив все этические и моральные нормы, повел себя агрессивно. После инцидента, уже по пути в раздевалку, Владимир Геннадьевич Зыкин, встретив других воспитанников "Барыса-2012", кричал, используя нецензурную брань. Уведомляем Казахстанскую федерацию хоккея и руководство ДЮСШ № 10 о данном инциденте и просим дисквалифицировать данного гражданина, запретить ему заниматься тренерской деятельностью, - говорится в сообщении команды.

Тренер детской команды вступил в массовую драку и швырнул ребёнка на лёд. Подробнее: https://t.co/1CHeDZwxW4 pic.twitter.com/BkDnpBg430 — Шайба.kz (@shaibakz) November 19, 2022

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