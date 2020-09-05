В Управлении физкультуры и спорта сделали заявление о судьбе чемпиона Казахстана по хоккею

Управление физической культуры и спорта Акмолинской области выступило с официальным заявлением о ситуации вокруг кокшетауского "Арлана". Об этом пишет "Шайба.kz
".
Накануне клуб объявил
о своем закрытии. Сообщалось, что тренерский штаб и все игроки были распущены.
"4 сентября завершился конкурс на оказание услуг по участию хоккейной команды в республиканских и международных соревнованиях от имени Акмолинской области. Победителем конкурса признано ЧУ "Спортивно-хоккейный клуб "Астана-Байтерек". По итогам проведённого конкурса сложилась экономия денежных средств.
Вместе с тем сообщаем, что хоккейная команда примет участие в чемпионате Республики Казахстан под названием "Арлан". Данное условие прописано в технической документации конкурса.
Касательно главного тренера сообщаем, что поставщиком-победителем конкурса подписан контракт с Владимиром Ивановичем Капуловским, с которым команда нашей области завоевала Континентальный Кубок.
По вопросу комплектования команды сообщаем, что на данный момент ведутся переговоры с игроками, в том числе и с теми, кто защищал честь клуба в предыдущем сезоне. Мы надеемся, что команда, сформированная в этом сезоне, будет достойно представлять нашу область в чемпионате и показывать зрелищный хоккей", - говорится в заявлении.
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