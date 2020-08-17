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Хоккеист из КХЛ передумал уходить из казахстанского клуба после увеличения зарплаты

Команда ушла из ВХЛ.

Хоккеист из КХЛ передумал уходить из казахстанского клуба после увеличения зарплаты
Александр Угольников. Фото: ХК "Адмирал"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Защитник Александр Угольников передумал уходить из усть-каменогорского "Торпедо", сообщает "Шайба.kz". 

Российский хоккеист подписал с клубом новый контракт с увеличением зарплаты. В августе "Торпедо" объявило о снятии со следующего сезона ВХЛ и переходе в чемпионате Казахстана. 

31-летний Угольников в прошлом сезоне провел 28 матчей в КХЛ за "Адмирал" и набрал два (1+1) очка. Также в лиге он выступал за "Югру". Всего в 241 матче КХЛ воспитанник омского хоккея набрал 52 (23+29) очка.

Для Угольникова "Торпедо" стало вторым казахстанским клубом в карьере. В сезоне 2014/15 он играл за карагандинскую "Сарыарку". 

 

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Метки:
Торпедо УК ХК Чемпионат Казахстана по хоккею ОЧРК КХЛ Зарплата

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