Экс-звезда НХЛ и двукратный чемпион мира объявил о переходе в казахстанский клуб

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги
(НХЛ) Николай Жердев
в интервью "Чемпионату
" сообщил, что подписал контракт с кокшетауским "Арланом
".
Соглашение будет рассчитано на один сезон. Последней командой Жердева была "Рязань", за которую он отдал две результативные передачи в девяти матчах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). До этого форвард пропустил сезон-2018/19.
"Могу подтвердить, что продолжу карьеру в казахстанском клубе "Арлан", - сказал Жердев. - Благодарен руководству и тренерскому штабу за доверие. Контракт рассчитан на один сезон.
Для меня сейчас главное вернуться в большой хоккей, снова доказать всем и самому себе, что могу приносить пользу команде. Все финансовые вопросы сейчас в стороне. Повторюсь, для меня главное - вернуться и играть. Продолжаю тренироваться, держать себя в форме".
В 2003 году "Коламбус" выбрал Жердева на драфте НХЛ под четвертым номером. В сильнейшей лиге мира россиянин выступал с 2003 по 2011 год за "Коламбус", "Нью-Йорк Рейджерс" и "Филадельфию". Всего в НХЛ форвард провел 421 матч и набрал 261 (115+146) очков.
В чемпионатах России и КХЛ Жердев выступла за ЦСКА, подмосковные "Химик" и "Атлант", "Ак Барс", "Спартак", "Северсталь", московское и рижское "Динамо", "Сочи" и "Нефтехимик". В общей сложности в КХЛ набрал 213 (71+142) очка в 358 матчах.
В составе сборной России Жердев становился победителем чемпионата мира в 2009 и 2012 году. Также он выигрывал "золото" молодежного ЧМ-2003 и "серебро" юниорского ЧМ-2003.
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