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Бюджет ХК "Алматы" сократили на 58 миллионов тенге

В команде пересмотрят селекционную политику и откажутся от хоккеистов.

Бюджет ХК "Алматы" сократили на 58 миллионов тенге
Фото: ХК "Алматы"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Бюджет хоккейного клуба "Алматы" на следующий сезон сокращен на 58 миллионов тенге. Об этом сообщает "Шайба.kz".

Это годовые зарплаты примерно шести-семи полевых игроков среднего уровня. В связи с этим в команде будут вынуждены пересмотреть селекционную политику и отказаться от некоторых хоккеистов.


Отметим, на фоне эпидемии коронавируса сокращение бюджетов происходит во всех клубах чемпионата Казахстана.

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Метки:
Алматы ХК

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