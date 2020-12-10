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"Я сдал свой казахстанский паспорт". Участник двух ЧМ из "Барыса" рассказал о переходе в новый клуб

Также о высказался о поражении сборной от Польши.

"Я сдал свой казахстанский паспорт". Участник двух ЧМ из "Барыса" рассказал о переходе в новый клуб
Фото: shaiba.kz
Новости спорта Хоккей
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Вратарь "Бейбарыса" Алексей Иванов в интервью сайту "Шайба.kz" рассказал о переходе в атырауский клуб, игре без болельщиков и своем казахстанском паспорте.

32-летний воспитанник Омска выступал за сборную Казахстана на двух чемпионатах мира, причем оба раза в элитном дивизионе. В составе столичного "Барыса" голкипер сыграл 11 матчей.

- Поздравляем с двумя победами. Ваши комментарии по двум прошедшим играм против "Алматы".

- Спасибо большое. Игры прошли достаточно задорно, весело, в накале и упорной борьбе. Мы очень рады этим пяти очкам, они нам пригодятся.

- Как оказались в "Бейбарысе"? Вы вроде бы собирались в "Арлан".

- Чудом. Можно без комментариев?

- Где ваша вратарская тренировочная майка?

- Моя вратарская тренировочная майка сейчас делается по спецзаказу. Это займет некоторое время. Поэтому прошу прощения за доставленные неудобства ввиду неудачных снимков.

- Как вам играть без болельщиков?

- Вы знаете, да никак. Хороший вратарь, он же видит и шайбу, и игрока, и девушку красивую в 17-м ряду. Вот девушек не хватает.

- Как складывается работа с Артемом Аргоковым, у которого первый сезон в качестве главного тренера?

- Достаточно спокойно, размеренно. Без лишней суеты и движений. Собственно, как он нас и просит играть.

- Два года вы отыграли в Южной Корее. Чем удивила эта страна? Как там с хоккеем в целом?

- С хоккеем там все очень хорошо. Ребята стараются, борются. Условия хорошие. Хотелось бы, конечно, какие-то моменты и нам от них перенять. Я думаю, у них большое будущее.

- Следите за сборной Казахстана?

- Слежу.

- Что думаете о последних результатах и поражении от Польши?

- Я скажу, что майки у ребят очень красивые. Выглядели неплохо. А конкретно по хоккею - не знаю и ничего не понимаю. У меня же такая работа - в меня шайбы бросают, она в меня попадает и все. А там - это их дело.

- Что с вашим казахстанским паспортом? Вы его сдали?

- Да, я его сдал. Ну так вышло (смеется).

- Что можете передать вашим болельщикам?

- Я бы хотел сказать большое спасибо за поддержку. Знаю, что нас смотрят, за нас переживают. Ждем не дождемся, когда они появятся на трибунах. Хоккей все-таки для болельщиков. Нам их не хватает.

 

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Метки:
Бейбарыс ХК Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ

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