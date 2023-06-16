Вратарь сборной Казахстана уехал в Канаду

Вратарь юниорской сборной Казахстана Владимир Никитин продолжит карьеру в хоккейной лиге Британской Колумбии. Игрок подписал контракт с канадским клубом "Чилливак Чифс", сообщает "Шайба.kz".

Большую часть прошлого сезона 18-летний голкипер провел в молодежной лиге Казахстана, выступая за "Барыс". Также он сыграл два матча в составе "Снежных Барсов".

На юниорском чемпионате мира Никитин провел пять игр и помог команде вернуться в элитный дивизион. По итогам турнира он был признан лучшим вратарем.

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