Вратарь после буллита устроил драку с одноклубником на тренировке

Хоккеисты солигорского "Шахтера" устроили драку прямо на тренировке. В кулачном бою сошлись голкипер Игорь Брикун и защитник Дмитрий Заламай, сообщает Newgrodno.by.

Под горячую руку Брикуна, славящегося своей эмоциональностью, попал одноклубник Дмитрий Заламай. Во время тренировки он успешно исполнил бросок, чем сильно разозлил вратаря.

Взбешенный Игорь запустил своей клюшкой в хоккеиста, но оставшись без снаряда, сам получил клюшкой по корпусу, а потом еще и кулаками.

Вообще, можно позавидовать отваге вратаря - по габаритам он значительно уступает партнеру: и в весе (82 килограмма против 106), и в росте (181 сантиметр против 197). Что так разозлило Брикуна? Среди версий - то, что Заламай исполнил щелчок по воротам.

Люди, знакомые с хоккейной спецификой, утверждают, что делать так во время тренировок не принято, потому что можно нанести вратарю травму. Обычно тренировочные буллиты исполняются на технику, хотя нельзя исключать, что к Заламаю у Брикуна имеются какие-то другие вопросы.