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Российский хоккеист попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками

Российский хоккеист попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками
©hczaural.ru
Новости спорта Хоккей
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Российский хоккеист Александр Чирва попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает KP.RU.

По информации источника, врачи скорой помощи, приехавшие на срочный вызов, обнаружили 26-летнего спортсмена в бессознательном состоянии в квартире в Одинцово. Чирва был экстренно госпитализирован в реанимацию. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Чирва является воспитанником московского "Спартака". Он провел 60 матчей в канадской Западной лиге, после чего вернулся в Россию и стал выступать за молодежную команду "красно-белых". Также хоккеист известен по выступлениям за казанский "Барс" и белорусский "Металлург".

Последней известной командой, где играл Александр Чирва, стал курганский ХК "Зауралье" в 2020-2021 годах. В настоящий момент на сайте клуба Александр не числится как участник команды. 

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Метки:
Хоккей Наркотики

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