Пытавшихся откосить от армии экс-хоккеистов КХЛ судят в России

В Уфе зарегистрированы материалы уголовных дел о даче взятки в крупном размере против хоккеистов, сообщают РИА Новости.

Разбирательство ведется в отношении Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева. Дата рассмотрения еще не назначена.

По информации источника, в 2019 году, будучи студентами местного вуза, не желая служить в армии, они через знакомого передали взятки должностному лицу военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей. Тогда посредника арестовали и возбудили уголовное дело.

Вратарь Анвар Сулейманов в сезоне-2020/21 играл за хоккейный клуб "Металлург-Серов" в Молодежной хоккейной лиге, нападающий Владислав Лукин в сезоне-2021/22 провел в Континентальной хоккейной лиге по три игры за владивостокский "Адмирал" и уфимский "Салават Юлаев".

Еще один форвард Михаил Воробьев в сезоне-2021/22 в КХЛ выступал за петербургский СКА, где за 41 матч набрал 19 очков (6 голов + 13 передач). Сулейманов и Лукин в сезоне-2018/19 были заявлены за "Салават Юлаев", а также выступавший за уфимскую команду Воробьев в 2017 году уехал в Северную Америку, а в 2020 году вернулся в Россию.

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