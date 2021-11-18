Казахстанский хоккеист оформил хет-трик за финский клуб

Нападающий молодежной сборной Казахстана Батырлан Муратов оформил первый хет-трик в составе финского клуба "РоКи". Об этом сообщает "Шайба.kz".

Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата против "КеуПа" (4:5). Две шайбы Муратов забросил в большинстве.

В этом сезоне казахстанец провел 15 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.

Прошлый сезон 22-летний воспитанник Сатпаева провел в "Номаде". В 47 матчах регулярного чемпионата Казахстана он набрал 32 (10+22) очка, в четырех играх плей-офф записал в актив четыре (1+3) результативных балла.

Напомним, Муратов выступал на молодежном чемпионате мира в Ванкувере и Виктории, где сыграл шесть матчей, забросил шайбу в ворота Швеции и отметился тремя результативными передачами.