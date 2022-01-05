Казахстанский хоккеист оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром финского клуба

Казахстанский форвард Батырлан Муратов оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром финского клуба "РоКи", сообщает "Шайба.kz".

22-летний хоккеист отличился в матче второй финской лиги против "Киекко-Поят". Теперь на счету воспитанника Сатпаева 28 (13+15) очков в 27 встречах. В бомбардирской гонке регулярного чемпионата казахстанец поднялся на восьмое место.

Напомним, в середине декабря Муратов также был самым результативным игроком своей команды и выходил на матч в золотом шлеме. Такая традиция сложилась в чемпионате Финляндии.