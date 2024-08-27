Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей
27 августа 16:37
 

Фанат показал расистский жест в адрес казахстанского хоккеиста и пожалел

  Комментарии

Поделиться
Фанат показал расистский жест в адрес казахстанского хоккеиста и пожалел ©instagram.com/_mad1shka_

Фанат шотландского клуба "Данди Старз" оскорбил казахстанского хоккеиста Мади Диханбека во время матча, передают Vesti.kz.

Поделиться

Фанат шотландского клуба "Данди Старз" оскорбил казахстанского хоккеиста Мади Диханбека во время матча, передают Vesti.kz.

Инцидент произошел в первом матче сезона шотландской лиги против "Файф Флайерз", за который выступает Диханбек.

Фотографии, которые появились в социальных сетях, позволили установить личность фаната. В итоге "Данди Старз" отстранил нарушителя от просмотра матчей.

"Данди Старз" стало известно об инциденте, который произошел во время игры против "Файф Флайерз". Участник был идентифицирован и получит немедленный запрет на посещение игр. Мы решительно осуждаем расизм во всех его проявлениях, - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что этим летом Диханбек присоединился к команде "Файф Флайерз". Шотландский клуб пополнили и другие казахстанские игроки: Максим Мусоров, Артур Гатиятов и Николай Шульга.

Хоккей Шотландия

Реклама

Живи спортом!