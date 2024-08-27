Фанат показал расистский жест в адрес казахстанского хоккеиста и пожалел

Фанат шотландского клуба "Данди Старз" оскорбил казахстанского хоккеиста Мади Диханбека во время матча, передают Vesti.kz.

Инцидент произошел в первом матче сезона шотландской лиги против "Файф Флайерз", за который выступает Диханбек.

Фотографии, которые появились в социальных сетях, позволили установить личность фаната. В итоге "Данди Старз" отстранил нарушителя от просмотра матчей.

Reminder for fans watching games… don’t do this… pic.twitter.com/9ZyzNMiq1D — Dailyeihl (@dailyeihl) August 26, 2024

"Данди Старз" стало известно об инциденте, который произошел во время игры против "Файф Флайерз". Участник был идентифицирован и получит немедленный запрет на посещение игр. Мы решительно осуждаем расизм во всех его проявлениях, - говорится в заявлении клуба.

CLUB STATEMENT:



The Trade-Mart Dundee Stars are aware of an incident that occurred during the game on Saturday night versus Fife Flyers



The individual involved has been identified and will receive a ban with immediate effect



We strongly condemn racism in all it's forms pic.twitter.com/wYamoPsSCG — Dundee Stars🏒🥅 (@DundeeStars) August 26, 2024

Напомним, что этим летом Диханбек присоединился к команде "Файф Флайерз". Шотландский клуб пополнили и другие казахстанские игроки: Максим Мусоров, Артур Гатиятов и Николай Шульга.