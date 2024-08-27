Фанат показал расистский жест в адрес казахстанского хоккеиста и пожалел
Фанат шотландского клуба "Данди Старз" оскорбил казахстанского хоккеиста Мади Диханбека во время матча, передают Vesti.kz.
Фанат шотландского клуба "Данди Старз" оскорбил казахстанского хоккеиста Мади Диханбека во время матча, передают Vesti.kz.
Инцидент произошел в первом матче сезона шотландской лиги против "Файф Флайерз", за который выступает Диханбек.
Фотографии, которые появились в социальных сетях, позволили установить личность фаната. В итоге "Данди Старз" отстранил нарушителя от просмотра матчей.
Reminder for fans watching games… don’t do this… pic.twitter.com/9ZyzNMiq1D— Dailyeihl (@dailyeihl) August 26, 2024
"Данди Старз" стало известно об инциденте, который произошел во время игры против "Файф Флайерз". Участник был идентифицирован и получит немедленный запрет на посещение игр. Мы решительно осуждаем расизм во всех его проявлениях, - говорится в заявлении клуба.
CLUB STATEMENT:— Dundee Stars🏒🥅 (@DundeeStars) August 26, 2024
The Trade-Mart Dundee Stars are aware of an incident that occurred during the game on Saturday night versus Fife Flyers
The individual involved has been identified and will receive a ban with immediate effect
We strongly condemn racism in all it's forms pic.twitter.com/wYamoPsSCG
Напомним, что этим летом Диханбек присоединился к команде "Файф Флайерз". Шотландский клуб пополнили и другие казахстанские игроки: Максим Мусоров, Артур Гатиятов и Николай Шульга.
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