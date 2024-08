Фанат показал расистский жест в адрес казахстанского хоккеиста и пожалел

Фанат шотландского клуба "Данди Старз" оскорбил казахстанского хоккеиста Мади Диханбека во время матча, передают Vesti.kz.

Инцидент произошел в первом матче сезона шотландской лиги против "Файф Флайерз", за который выступает Диханбек.

Фотографии, которые появились в социальных сетях, позволили установить личность фаната. В итоге "Данди Старз" отстранил нарушителя от просмотра матчей.

CLUB STATEMENT:



The Trade-Mart Dundee Stars are aware of an incident that occurred during the game on Saturday night versus Fife Flyers



The individual involved has been identified and will receive a ban with immediate effect



We strongly condemn racism in all it's forms pic.twitter.com/wYamoPsSCG