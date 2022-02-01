Бывший хоккеист "Сарыарки" уехал в Европу. Там платят от 4 000 евро

Бывший хоккеист карагандинской "Сарыарки" Иван Воробьев продолжит карьеру в Польше. Об этом сообщает телеграм-канал "АренаБреда".

25-летний игрок выступал за "Сарыарку" в 2019 году. Тогда он сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 22 матча и набрал два (1+1) очка.

"Продолжается массовый исход в польскую лигу игроков из российской высшей лиги.

Бывший защитник "Сочи" Иван Воробьев, который также поиграл за "Ладу", "Динамо" из Санкт-Петербурга, "Нефтяник" и "Сарыарку", принял предложение польской "Краковии".

Средний чек в польской лиге сейчас достаточно высок - от 4 000 евро для качественного игрока, а такие деньги в ВХЛ платят только в трех-четырех командах", - пишет источник.