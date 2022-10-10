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Реклама Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика Сегодня 10:37 Комментарии Зульфия Чиншанло отреагировала на свою победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике ©instagram.com/drs_kz/ Казахстанка Зульфия Чиншанло отреагировала на свою победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщает корреспондент Vesti.kz. Чиншанло завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов, подняв в сумме двоеборья 220 (95+125) килограммов. В сторис своего Instagram тяжелоатлетка выложила видео с церемонии награждения, сопроводив это тремя эмодзи, означающими "счастье". Отметим, что ранее у мужчин казахстанец Арли Чонтей выиграл серебро в аналогичной весовой категории. В континентальном турнире принимают участие 186 спортсменов из 29 стран. Казахстан представляют 18 атлетов - восемь женщин и десять мужчин. Поделиться в соц. сетях:











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