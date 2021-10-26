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Выбор нового тренера и битва молодых. Почему стоит следить за "особенным" чемпионатом Казахстана по тяжелой атлетике

Выбор нового тренера и битва молодых. Почему стоит следить за "особенным" чемпионатом Казахстана по тяжелой атлетике
©IWF
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Осталось не так много времени до начала чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике. Предстоящий турнир станет особенным, учитывая несколько фактов. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Республиканский турнир нельзя пропустить. И речь даже не о больших сражениях за медали ЧРК. В этот период состоится важное событие для всей сборной - будет назначен новый главный тренер, на плечи которого ляжет ответственность по выводу команды из имеющегося кризиса.

Принимать событие будет Талдыкорган. Город в Алматинской области не раз становился местом проведения чемпионата страны. Именно там состоялась резонансная акция Владимира Седова перед Олимпиадой в Рио. Также там на помост после дисквалификации вернулся Илья Ильин.

В общем, знаковых моментов хватает. Вот и теперь чемпионат страны вновь войдет в историю. Напомним, ранее сборная лишилась главного тренера. В отставку был отправлен Бахыт Ахметов. И сейчас федерация занята разработкой критериев отбора и составлением шорт-листа претендентов.

Результаты "кастинга" станут известны либо во время соревнований, либо сразу после розыгрыша последнего комплекта медалей. 

Другая особенность предстоящего турнира - выступление молодежи. Сборная переживает омоложение состава. Многие юные таланты уже проявляют себя на взрослом помосте. И соревнования в Талдыкоргане помогут им закрепиться в основной команде.

Будет крайне интересно увидеть, в каком состоянии сейчас находится ближайший резерв. Увидеть тех, из кого будущий главный тренер будет воспитывать главных звезд нашей сборной. Молодежь уже показывала, что готова сражаться со "старичками".

К слову, возможно и то, что на помост вернутся некоторые герои прошлых. Например, призер Олимпиады Денис Уланов. Он сейчас проходит усиленный курс реабилитации. И в планах федерации вернуть спортсмена в строй.

Плюс, мы увидим в деле Надежду Ногай, отбывшую дисквалификацию. Она перед отстранением выходила на пик. Многое она растеряла, но сейчас усиленно возвращает свои кондиции. Ногай способна застолбить за собой место в сборной.

В общем, сопутствующих ЧРК событий будет предостаточно. Vesti.kz будут освещать главные моменты как до соревнований, так и после. Обязательно следите за новостями.

Фото: WFRK

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Метки:
Ильин Илья Тяжелая атлетика Уланов Денис

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