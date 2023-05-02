"Все как у нормального мужика!". Илья Ильин рассказал о семейном быте

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин поделился новым семейным видео, сообщают Vesti.kz.
Он показал, как проводит вечер в компании супруги, заявив, что очень счатлив.
"Дома кошарик и женуля! Дети на тренировках! Родители у себя дома после путешествия! Все как у нормально мужика! Дай Бог каждому и на всю жизнь!" - написал Ильин.
Напомним, Ильин женился в начале года. Его избранницей стала известная столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. Недавно пара обвенчалась в Турции.
Загрузка матч-центра...
Реклама