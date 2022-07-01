В Казахстане снимут фильм про Илью Ильина

Известный тяжелоатлет Илья Ильин станет героем фильма. Подробности он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz. Сейчас ведется активная подготовка к съемкам картины.

Художественный фильм будет основан на реальных событиях. Сам Ильин пока не решил, появится ли он в кадре, но отметил, что хотел бы, чтобы его героя сыграл профессиональный актер.

"Очень большой объем информации был собран, на протяжении нескольких лет работали. Получился интересный сценарий. Это семейная драма про профессионального атлета, который победил все, что можно, и встретился с горечью разочарований и другой стороной медали. Это будет история про сложности. Конечно, линия про допинговые скандалы будет обыграна", - признался Ильин.

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