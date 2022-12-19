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Турнир чемпиона. В Астане пройдут соревнования по тяжелой атлетике Ильи Ильина - ILYIN IRON CUP

Турнир чемпиона. В Астане пройдут соревнования по тяжелой атлетике Ильи Ильина - ILYIN IRON CUP
©Olympic.kz

21-22 декабря в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в Астане пройдет показательный турнир по силовым видам спорта ILYIN IRON CUP, инициатором и организатором которого выступил казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин.

ILYIN IRON CUP - уникальное спортивное событие, в рамках которого около 200 профессиональных атлетов из Казахстана и стран ближнего зарубежья будут бороться за право называться лучшими в таких дисциплинах, как: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Церемония открытия турнира состоится 21 декабря в 10:00.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие: председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, аким города Астана Женис Касымбек, олимпийские чемпионы - Серик Сапиев и Ольга Рыпакова, генеральный директор компании G-PARK Габит Сатмагамбетов,    основатель и генеральный директор инвестиционной компании "Фридом Финанс" Тимур Турлов и другие.

Как отметил Илья Ильин, основной целью турнира является продвижение массового спорта в стране.

"Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов -  сильнейших спортсменов в своем направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода "мини-олимпиаду" для "железных" единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту. Это один из первых моих крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры и надеюсь, что наш "Iron Cup" не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником", - поделился Ильин.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата города Астана и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Церемония открытия турнира пройдет 21 декабря в 10:00 в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan по адресу проспект Туран, 59.

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Метки:
Ильин Илья Тяжелая атлетика

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