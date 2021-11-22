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Без тренера, но с перспективами. Почему на ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте выступят только пять казахстанцев

Без тренера, но с перспективами. Почему на ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкенте выступят только пять казахстанцев
©WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике определилась с составом для участия в чемпионате мира. Штангисты серьезные, боевые. Только вот мало - всего пять казахстанцев выступят на мировом первенстве. При этом новый главный тренер пока к обязанностям официально не приступил. Подробнее о ситуации - в материале Vesti.kz.

По сути, сборная в данный момент сама по себе. Имя нового главного тренера назвали еще в начале ноября. Однако специалист официально еще не приступал к своим обязанностям. Так что текущий этап подготовки лидеры проводят индивидуально, с личными тренерами.

Прошедший в Талдыкоргане чемпионат Казахстана помог выявить сильнейших и готовых к большому и иответственному событию. Единственное, не было на нем призеров Олимпиады Зульфии Чиншанло и Игории Сон восстанавливаются после насыщенного сезона и на ЧМ в Ташкенте их не будет.

Зато за награды поборется молодежь. Она составила костяк сборной, которая едет в столицу Узбекистана: Арли Чонтей (до 55 килограммов), Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов), Артем Антропов (до 96 килограммов), Карина Кузганбаева (до 81 килограмма) и Айзада Муптильда (свыше 87 килограммов).

На фоне этого выделяется Чонтей. Серебряный призер ЧМ особо не блистал в последние годы. Однако в это сезоне собрался и смог выиграть чемпионат Азии. К слову, континентальный турнир тоже принимал Ташкент. Теперь у него задача закрепить успех в 2021-ом.

Арли еще не все сказал на помосте и, наверняка, собирается сражаться до самой Олимпиады-2024. Если выиграет награду на предстоящем ЧМ, то оставит шансы на сохранение места в составе сборной. Пока все идет к этому. На ЧМ его перспективы станут яснее.

Почему Казахстан везет всего пятерых штангистов? Скорее всего, речь идет об индивидуальной готовности каждого. Выбрали тех, кто наверняка способен биться за медали. При этом у некоторых молодых атлетов также будут свои крупные турниры, поэтому произошло разделение.

Об этом говорит и факт того, что в одной и той же категории у мужчин - до 96 килограммов - в Ташкент отправятся сразу двое. Ответственные лица за формирование состава решили бить наверняка. Впрочем, командная работа может и принести свои плоды.

Как бы то ни было, количество - не значит качество. Удивить могут и двое. Так что пять участников от Казахстан способны показать идеальный результат - медаль от каждого. 

Добавим, что ЧМ пройдет с 7 по 17 декабря.

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Метки:
Тяжелая атлетика

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