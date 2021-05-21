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"Сильнейшие окажутся на пьедестале". Объявлен состав сборной Казахстана на юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

Он является лицензионным.

"Сильнейшие окажутся на пьедестале". Объявлен состав сборной Казахстана на юниорский ЧМ по тяжелой атлетике
Фото: WFRK©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Тренерский штаб сборной Казахстана по тяжелой атлетике объявил состав на участие в юниорском чемпионате мира в Ташкенте. Турнир является лицензионным.

От Казахстана на мировое первенство отправятся семь спортсменов.

Парни

До 55 килограммов: Аблай Ауелханов;

До 61 килограмма: Алексей Дроздов;

До 67 килограммов: Акмолда Сайрамкез;

До 73 килограммов: Сайхан Тайсуев;

До 102 килограммов: Рахат Бекболат;

Девушки

До 64 килограммов: Гульнур Ыбрай;

До 87 килограммов: Айсамал Сансызбаева.

"Основная цель, которую мы поставили перед спортсменами - это достойно выступить, попасть в тройку лучших в мире. Все ребята - призеры и чемпионы мира, Азии… То есть опыт выступления на международной арене у них есть. С августа прошлого года атлеты проходили усиленную подготовку в составе сборной нашей страны, поэтому должны показать хорошие результаты, ну, а сильнейшие, конечно же, окажутся на пьедестале", - цитирует тренера Дмитрия Чурсина пресс-служба Федерации.

Добавим, что ЧМ стартует уже в это воскресенье.

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Метки:
Тяжелая атлетика

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