"Сильнейшие окажутся на пьедестале". Объявлен состав сборной Казахстана на юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

Тренерский штаб сборной Казахстана по тяжелой атлетике объявил состав на участие в юниорском чемпионате мира в Ташкенте. Турнир является лицензионным.
От Казахстана на мировое первенство отправятся семь спортсменов.
Парни
До 55 килограммов: Аблай Ауелханов;
До 61 килограмма: Алексей Дроздов;
До 67 килограммов: Акмолда Сайрамкез;
До 73 килограммов: Сайхан Тайсуев;
До 102 килограммов: Рахат Бекболат;
Девушки
До 64 килограммов: Гульнур Ыбрай;
До 87 килограммов: Айсамал Сансызбаева.
"Основная цель, которую мы поставили перед спортсменами - это достойно выступить, попасть в тройку лучших в мире. Все ребята - призеры и чемпионы мира, Азии… То есть опыт выступления на международной арене у них есть. С августа прошлого года атлеты проходили усиленную подготовку в составе сборной нашей страны, поэтому должны показать хорошие результаты, ну, а сильнейшие, конечно же, окажутся на пьедестале", - цитирует тренера Дмитрия Чурсина пресс-служба Федерации.
Добавим, что ЧМ стартует уже в это воскресенье.
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