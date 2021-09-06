Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам перед чемпионатом мира

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к УТС, сообщает пресс-служба федерации.

Команда начала подготовку к чемпионату мира, который состоится в декабре. Первый этап сборов стартовал в Кемере (Турция). Он продлится он с 25 августа по 29 сентября.

В число спортсменов, отправившихся на УТС, вошли - Гульнур Ыбрай (64 кг), Карина Кузганбаева (87 кг), Айзада Муптильда (+87), Артем Антропов (96 кг), Нургиса Адилетулы (96 кг).

- Мы рады, что спустя два года нам удалось выехать на УТС за рубеж. Смена локаций и природно-климатические условия очень важны для эффективной подготовки. К тому же от занятий на побережье очень большой оздоровительный эффект: соленая морская вода сама по себе благотворно влияет на суставы, тем самым помогая восстановлению, - отметил главный тренер сборной Бахыт Ахметов.

- После этого УТС какие планы у команды?

- Сделаем небольшой перерыв, несколько недель ребята продолжат тренироваться каждый в своем регионе, а потом соберемся вместе и проведем еще один сбор. Затем в ноябре будет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, который станет своего рода финальной прикидкой, после чего лучшие отправятся на мировое первенство в декабре.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 7 по 17 декабря. Место проведения пока не определено.

Фото: ФТА©

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