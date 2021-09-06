 PACeipa8JB0VQ3Jy8eOrJ76Xl3vHUjTlWfwuofVV
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам перед чемпионатом мира

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам перед чемпионатом мира
©ФТА
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к УТС, сообщает пресс-служба федерации.

Команда начала подготовку к чемпионату мира, который состоится в декабре. Первый этап сборов стартовал в Кемере (Турция). Он продлится он с 25 августа по 29 сентября.

В  число спортсменов, отправившихся на УТС, вошли - Гульнур Ыбрай (64 кг), Карина Кузганбаева (87 кг), Айзада Муптильда (+87), Артем Антропов (96 кг), Нургиса Адилетулы (96 кг).

- Мы рады, что спустя два года нам удалось выехать на УТС за рубеж. Смена локаций и природно-климатические условия очень важны для  эффективной подготовки. К тому же от занятий на побережье очень большой оздоровительный эффект: соленая морская вода сама по себе благотворно влияет на суставы, тем самым помогая восстановлению, - отметил главный тренер сборной Бахыт Ахметов.

- После этого УТС какие планы у команды?

- Сделаем небольшой перерыв, несколько недель ребята продолжат тренироваться каждый в своем регионе, а потом соберемся вместе и проведем еще один сбор. Затем в ноябре будет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, который станет своего рода финальной прикидкой, после чего лучшие отправятся на мировое первенство в декабре.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 7 по 17 декабря. Место проведения пока не определено.

Фото: ФТА©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Тяжелая атлетика

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:45
Атлетика
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам перед чемпионатом мира Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам перед чемпионатом мира
Вчера , 19:53
Атлетика
Двукратного чемпиона мира и призера Олимпиад из России дисквалифицировали до 2035 года Двукратного чемпиона мира и призера Олимпиад из России дисквалифицировали до 2035 года
26 августа, 21:20
Атлетика
Олимпийские медали, талантливая молодежь. Казахстанские штангисты возвращают потерянные позиции? Олимпийские медали, талантливая молодежь. Казахстанские штангисты возвращают потерянные позиции?
25 августа, 13:54
Атлетика
Дисквалифицируют и лишат медали? Олимпийский чемпион из Казахстана сделал заявление по допинговому скандалу Дисквалифицируют и лишат медали? Олимпийский чемпион из Казахстана сделал заявление по допинговому скандалу
20 августа, 15:52
Олимпиада-2020
Призерам Олимпиады-2020 Чиншанло и Сону подарили по новой Toyota Camry Призерам Олимпиады-2020 Чиншанло и Сону подарили по новой Toyota Camry
20 августа, 15:10
Олимпиада-2020
Тяжелоатлеты Чиншанло и Сон отдадут государственные премии за олимпийские медали на благотворительность Тяжелоатлеты Чиншанло и Сон отдадут государственные премии за олимпийские медали на благотворительность
16 августа, 10:00
Здоровый образ жизни
Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться
10 августа, 18:10
Атлетика
Майя Манеза родила девочку Майя Манеза родила девочку
3 августа, 22:53
Олимпиада-2020
Тренер Ильина помог Узбекистану выиграть "золото" Олимпиады-2020 Тренер Ильина помог Узбекистану выиграть "золото" Олимпиады-2020
3 августа, 19:27
Олимпиада-2020
Узбекистан выиграл второе "золото" на Олимпиаде-2020 в Токио Узбекистан выиграл второе "золото" на Олимпиаде-2020 в Токио
2 августа, 12:20
Олимпиада-2020
Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020? Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020?
30 июля, 09:24
Олимпиада-2020
Медалистов Олимпиады в Токио наградят новыми автомобилями Медалистов Олимпиады в Токио наградят новыми автомобилями
28 июля, 22:05
Олимпиада-2020
Герои Токио! Как в Алматы встречали казахстанских призеров Олимпиады-2020 Герои Токио! Как в Алматы встречали казахстанских призеров Олимпиады-2020
26 июля, 20:21
Олимпиада-2020
Федерация раскритиковала казахстанский телеканал за отсутствие трансляции с "бронзой" Чиншанло на Олимпиаде-2020 Федерация раскритиковала казахстанский телеканал за отсутствие трансляции с "бронзой" Чиншанло на Олимпиаде-2020
26 июля, 19:45
Олимпиада-2020
"Постараюсь поехать на Олимпиаду-2024". Чиншанло - о судействе в Токио и своей "бронзе" "Постараюсь поехать на Олимпиаду-2024". Чиншанло - о судействе в Токио и своей "бронзе"
26 июля, 19:11
Олимпиада-2020
"Судьи украли "серебро". Махметов - о выступлении Чиншанло на Олимпиаде-2020 "Судьи украли "серебро". Махметов - о выступлении Чиншанло на Олимпиаде-2020
26 июля, 18:35
Олимпиада-2020
Казахстан выиграл вторую медаль в тяжелой атлетике на Олимпиаде-2020 Казахстан выиграл вторую медаль в тяжелой атлетике на Олимпиаде-2020
26 июля, 17:59
Олимпиада-2020
"А по ТВ песни и пляски". Ильин отреагировал на отсутствие трансляции за медаль Олимпиады-2020 "А по ТВ песни и пляски". Ильин отреагировал на отсутствие трансляции за медаль Олимпиады-2020
25 июля, 23:36
Олимпиада-2020
Игорь Сон поделился эмоциями от завоевания "бронзы" на Олимпиаде-2020 Игорь Сон поделился эмоциями от завоевания "бронзы" на Олимпиаде-2020
25 июля, 15:27
Олимпиада-2020
"Можно порубиться с ним". Игорь Сон прокомментировал медальное выступление на Олимпиаде-2020 "Можно порубиться с ним". Игорь Сон прокомментировал медальное выступление на Олимпиаде-2020
25 июля, 14:36
Олимпиада-2020
Вторая медаль Олимпиады-2020. Казахстанец Сон выиграл "бронзу" в тяжелой атлетике Вторая медаль Олимпиады-2020. Казахстанец Сон выиграл "бронзу" в тяжелой атлетике
25 июля, 11:51
Олимпиада-2020
Единственный шанс на медаль? Прямая трансляция выступления казахстанского штангиста на Олимпиаде-2020 Единственный шанс на медаль? Прямая трансляция выступления казахстанского штангиста на Олимпиаде-2020
16 июля, 11:23
Олимпиада-2020
"Главное, что наш народ поддерживает и верит в меня!". Чиншанло оценила соперниц по Олимпиаде-2020 и рассказала о боевом настрое "Главное, что наш народ поддерживает и верит в меня!". Чиншанло оценила соперниц по Олимпиаде-2020 и рассказала о боевом настрое
29 июня, 22:56
Атлетика
Илья Ильин решил стать акимом. Он рассказал подробности Илья Ильин решил стать акимом. Он рассказал подробности
22 июня, 15:22
Атлетика
Откровенность Федерации: где сейчас прежние лидеры, что с Нижатом и его отстранением и будет ли натурализация штангистов? Откровенность Федерации: где сейчас прежние лидеры, что с Нижатом и его отстранением и будет ли натурализация штангистов?
2 июня, 17:48
Атлетика
"Со дня на день ждем допуск на Олимпиаду". Главный тренер сборной - о казахстанских штангистах в Токио и специальной подготовке "Со дня на день ждем допуск на Олимпиаду". Главный тренер сборной - о казахстанских штангистах в Токио и специальной подготовке
31 мая, 15:48
Атлетика
Казахстанская тяжелоатлетка выиграла "золото" юниорского чемпионата мира Казахстанская тяжелоатлетка выиграла "золото" юниорского чемпионата мира
30 мая, 16:32
Атлетика
Лучший спортсмен Казахстана-2020 выиграл чемпионат мира Лучший спортсмен Казахстана-2020 выиграл чемпионат мира
26 мая, 11:04
Атлетика
"Планировал пойти на мировой рекорд". Казахстанский штангист - о победе на ЧМ и "золоте" в честь первого тренера "Планировал пойти на мировой рекорд". Казахстанский штангист - о победе на ЧМ и "золоте" в честь первого тренера
25 мая, 08:58
Атлетика
Казахстанский штангист завоевал "серебро" на юниорском чемпионате мира Казахстанский штангист завоевал "серебро" на юниорском чемпионате мира
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus