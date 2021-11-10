"Просто так первое место на помосте не отдал бы". Новоявленный рекордсмен Казахстана - о желании сняться с чемпионата

В Талдыкоргане близится к завершению чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. В его рамках состоялось несколько знаковых моментов, среди которых рекорд страны от Акмолды Сайрамкеза. Однако этого могло и не случиться. В интервью корреспонденту Vesti.kz штангист подробно рассказал об этом.

Напомним, Сайрамкез стал первым в категории до 67 килограммов. Рекорд же он поставил в "толчке" - 180 килограммов.

- В целом своим выступлением я доволен, но не на 100 процентов. В "рывке" реализовал лишь одну попытку. Буду работать над этим упражнением более усердно.

- Зато в "толчке" вы добавляли по десять килограммов после каждого подхода…

- Да, добавлял, чувствовал, что мне это по силам. Хотя после 157 килограммов я почувствовал дискомфорт в спине, думал отказаться. Но решил, что просто так первое место я не отдам (улыбается).

- Вы выступали в родных стенах (Сайрамкез представляет Алматинскую область). Кто-то из знакомых был на трибунах?

- Да, конечно! Все родные приехали, родственники, друзья. У меня была очень большая группа поддержки, и я не мог подвести!

- Как вам сам турнир?

- Все на очень высоком уровне, как сама организация, так и выступление спортсменов. Видно, что все соскучились по соревнованиям на реальном помосте, каждый показывает лучшее, на что способен. Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто поздравлял после выступления.