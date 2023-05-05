Появилось расписание выступлений казахстанцев на ЧА по тяжелой атлетике

С 5 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который является квалификационным турниром в преддверии Олимпиады 2024 года, передают Vesti.kz.

Казахстан на турнире представят 20 спортсменов.

Расписание выступлений казахстанских атлетов:

5 мая, пятница

08:00 Абдыкалыкова Айнур (45 килограммов)

12:00 Чонтей Арли (55)

6 мая, суббота

08:00 Алиев Отепберген (61)

12:00 Алякина Екатерина (55)

7 мая, воскресенье

08:00 Колиушко Алина (59)

8 мая, понедельник

12:00 Горичева Карина (64)

15:00 Чуркин Алексей (73)

9 мая, вторник

15:00 Сейтказы Еламан (81)

10 мая, среда

10:00 Нурлыбекова Арай (76)

12:00 Бектай Асылжан (89), Петрович Сергей (89)

15:00 Есжанова Айым (81)

11 мая, четверг

12:00 Омарова Аиша (87), Кыпшакбай Динара (87)

15:00 Полубояринов Денис (до 96)

12 мая, пятница

12:00 Адилетулы Нургиса (102)

15:00 Антропов Артем (109), Самарканов Андас (109)

13 мая, суббота

10:00 Сансызбаева Айсамал (87+), Ковальчук Любовь (87+)

Главный тренер женской сборной по тяжелой атлетике Иван Сивохин:

- На предстоящий чемпионат наша команда отправится в полном составе - десять спортсменок в восьми весовых категориях. Если говорить о составе, то в команду вошли атлетки, которые имеют высокие спортивные достижения как на международных соревнованиях, так и в чемпионате страны. Данный чемпионат Азии входит в олимпийскую квалификацию, поэтому задача каждого участника - показать максимально высокий личный результат и заработать очки для дальнейшего завоевания лицензии на Олимпиаду 2024 года.

Главный тренер мужской сборной по тяжелой атлетике Нуржан Смаханов:

- Чемпионат Азии в тяжелой атлетике по мастерству и титулованности участников можно сравнить с мировым первенством. На этот турнир съезжаются сильнейшие спортсмены не только Азиатского континента, но и мира. Мы в свою очередь также привезли первый состав нашей команды, опытных ребят, перед которыми стоит задача показать лучшее, на что они способны. Этот старт является квалификационным, и от того, как они выступят, будут зависеть их шансы представить страну на главном старте четырехлетия. Я думаю, за медали поборются Нургиса Адилетулы, Артем Антропов, Алексей Чуркин, Арли Чонтей, Еламан Сейтказы, Сергей Петрович, Андас Самарканов.

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