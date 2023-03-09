Не помешает ли допинг-скандал? Ильин ответил на острый вопрос о выборах на пост главы федерации

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Федерации тяжелой атлетики, признался, что ему было нелегко вернуться к спортивной деятельности после допингового скандала, передает Tengri Sport. Он ответил на вопрос, не помешает ли произошедшее ему как спортивному функционеру.

- Не мешает ли допинг-скандал вам занимать такой пост?

- Мы изучили это вопрос. Да, был небольшой вброс информации. Это неправда, - сказал Ильин на пресс-конференции в Астане. - Полное право я имею баллотироваться на пост главы федерации по тяжелой атлетике. Два юриста занимались этим, полностью проштудировали все правила. Подтвердили, что я имею право.

Документы все на сегодня поданы, и все в порядке. В правилах говорится, что если человек идет в исполком, а высший орган управления - это исполком AWV, тогда 25 лет нужно посидеть. Но в региональную я полное право имею подавать документы.

- Вам сейчас 35 лет. Вы заявляли в СМИ, что в 42 будете баллотироваться в депутаты?

- Я не знаю, что будет в 42. Сейчас я взял на себя миссию и хочу ее выполнить. А после посоветуюсь с семьей, с народом и уже приму решение, куда идти дальше.

В качестве примера Ильин привел историю со штангистом Жасуланом Кыдырбаевым. На соревнованиях в 2015 году, согласно заявлению IWF, в допинг-пробе казахстанца были обнаружены следы запрещенного вещества.

"Что касается жизни, Жасулан Кыдырбаев сейчас является президентом федерации Алматинской области. Он тренирует молодых детей. У него все хорошо. Мы в позапрошлом году с ним разговаривали, пригласили его присоединиться к нам.

Жазира Жаппаркуль, я знаю точно, в прошлом или позапрошлом году открыла спортивный клуб, и если не ошибаюсь, по тяжелой атлетике. Она, естественно, завершила карьеру", - прокомментировал Ильин.

Казахстанский чемпион отметил, что проблему с допингом в стране необходимо решать системно. Для этого у него целая программа, которую он намерен осуществить, если возглавит федерацию.

"Мы все признаем, что есть такая проблема, и над ней работаем, постоянно работаем. Мы системно работаем с Казахстанским национальным антидопинговым центром и выявляем определенные инструменты. Когда спортсмена ловят на допинг-контроле, что плохо, мы забываем, что он приносил медали для страны. После этого у него отрубается финансирование, он не может работать нигде в спортивной сфере. В другом направлении он не знает, как работать. И пока он разберется со своими психическими проблемами, пройдут годы.

У меня есть по этой проблеме определенная программа. Нужно решать системно. В рамках Федерации нужно собирать коллегию и говорить: "Ребята, есть проблема. Нужно определенное финансирование, чтобы у спортсменов был психотерапевт". Там много всяких нюансов, даже МВД этим занимается. Нужно поддерживать людей. Мне в свое время дали поддержку. Народ, руководство поддержали, как могли и чем смогли. И я, как мог, показал себя", - добавил Ильин.

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