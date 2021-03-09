"Отобрали 17 штангистов, имена назовем позже". Главный тренер сборной Казахстана - о чемпионатах Азии и Казахстана

Тренерский штаб сборной Казахстана по тяжелой атлетике определился с составом на участие в лицензионном чемпионате Азии. Однако имена будут названы позже - после республиканского турнира. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил главный тренер Бахыт Ахметов.

"С января этого года мы проводим усиленную подготовку к предстоящему чемпионату Азии. На сегодняшний день тренерским штабом уже отобраны 17 участников: семь девушек и десять парней, но мы озвучим их имена лишь после того, как убедимся, что они в отличной соревновательной форме по итогам чемпионата Казахстана.

В этот раз мы снова используем уже привычный формат онлайн-соревнований. Для нашего вида спорта это приемлемый вариант, который с одной стороны не влияет на ход турнира, а с другой стороны исключает возможность заражения ребят перед таким важным стартом, как лицензионный ЧА", - озвучил Ахметов.

Добавим, что чемпионат страны пройдет с 10 по 17 марта в дистанционном формате. Ожидается участие более 300 спортсменов.

Чемпионат Азии пройдет в Ташкенте. Он намечен на период c 16 по 25 апреля.

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