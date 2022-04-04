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Отберут олимпийскую медаль? В федерации объяснили допинг у тяжелоатлетов

Отберут олимпийскую медаль? В федерации объяснили допинг у тяжелоатлетов
©Турар Казангапов, olympic.kz
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Федерация тяжелой атлетики Казахстана провела расследование по поводу обнаружения допинга у членов сборной. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал генеральный секретарь ФТА Алдияр Нуралинов. Он также пояснил, лишится ли олимпийской медали Игорь Сон, который оказался в числе этих спортсменов.

Напомним, что в марте казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование представителей национальной команды, по итогам которого было выявлено шесть положительных допинг-проб.

- Алдияр Джумагельдиевич, расскажите, что произошло с шестью спортсменами, чьи допинг-тесты оказались положительными?

- Как мы уже говорили ранее, с 9 февраля по 2 марта 2022 года Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике в рамках внесоревновательного допинг-контроля. И уже 28 марта Федерация тяжелой атлетики Казахстана получила уведомление от КазНАДЦ о результатах тестирования. Исследование показало, что положительные допинг-пробы выявлены у шести спортсменов. Конечно, эта новость для нас была как гром среди ясного неба, в том числе и потому, что некоторые из ребят уже рассматривались на важный международный старт. Ауелханов Аблай, Чалкарова Руфина и Потасова Юлия должны были представлять нашу страну на юниорском чемпионате мира в мае этого года.

- Получается, этот контроль был на местном уровне?

- Да, все верно. Наши спортсмены регулярно проходят тестирование, как во время соревнований, так и во "внесоревновательный" период, когда ребята находятся на учебно-тренировочных сборах или у себя дома. Хочу отметить, что проверка на допинг - это круглогодичный процесс, никто никогда заранее не знает, когда к нему приедет допинг-офицер. Профессиональный спортсмен должен быть всегда к этому готов, для этого они регулярно заполняют информацию о своем местонахождении в системе ADAMS. Поэтому контроли на территории Казахстана, которые проводит Казахстанский национальный антидопинговый центр, - это обычная процедура. Более того, такие проверки особенно важны в преддверии международных соревнований, ведь благодаря им мы можем быть уверенными, что на международном уровне у атлетов не будет нарушений.

- А почему важно не иметь международных нарушений?

- Исторические допинговые проблемы сказались на репутации всей мировой тяжелой атлетики, поэтому Международной федерацией принимаются беспрецедентно жесткие меры и требования к обеспечению чистоты результатов на международном уровне.

К примеру, национальную сборную любой страны могут отстранить от участия в ОИ в случае, если будет зафиксировано три и более международных нарушений в период квалификации. Предусмотрен ряд других санкций и требований, закрепленных в документах МФТА.

- Общественность всколыхнула новость о том, что среди этих шести спортсменов был и призер Олимпиады в Токио Игорь Сон. Неужели и его награда будет под вопросом?

- Да, на самом деле большое внимание было приковано к персоне Игоря Сона как призера Олимпиады. Но хочу отметить, что в борьбе с допингом все равны, вне зависимости от регалий и достижений.

Хочу внести ясность. Данный контроль не имеет никакого отношения к Олимпийским играм и был взят по прошествии полугода после Токио. Поэтому никаких оснований, чтобы переживать за медаль нашего атлета, нет. То же самое касается и международных достижений других спортсменов.

- Начала ли федерация анонсированное ранее внутреннее расследование? Есть ли предположения, как это все могло случиться?

- Да, конечно. Мы сразу же приступили к работе, провели встречу с атлетами, получившими уведомления, их тренерами. Поскольку некоторые ребята несовершеннолетние, присутствовали их родители. На сегодняшний день рассматриваются несколько версий, в том числе и версия о возможном загрязнении спортивного питания. Дело в том, что все атлеты, получившие уведомления, являются представителями одного региона, представляют один интернат, где, как выяснилось, в конце прошлого года осуществлялась закупка спортивного питания. Поэтому, возможно, потребуются экспертизы всего, что закупалось, на предмет загрязнения.

К сожалению, подобные исследования могут быть проведены только за рубежом, и мы надеемся на поддержку министерства и КазНАДЦ в этом вопросе.

Важно отметить, что Игорь Сон и Алексей Дроздов наряду с казахстанским контролем в этот период сдавали и международный внесоревновательный контроль, который осуществлялся ITA (Международным тестинговым агентством). Результаты данного контроля отрицательные, то есть пробы атлетов были чистыми. В общем, нам предстоит еще во многом разобраться и мы готовы информировать общественность о ходе расследования.

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Метки:
Допинг Тяжелая атлетика

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