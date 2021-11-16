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Молодежь захватила помост. Кто поедет от Казахстана на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент

Молодежь захватила помост. Кто поедет от Казахстана на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент
©WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Прошедший в Талдыкоргане чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике показал, что ближайший резерв сейчас находится просто в невероятной форме. Из "старой школы" себя проявили единицы. И первые места в основном распределились между подрастающим поколением. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Данный республиканский турнир выступил в качестве лакмусовой бумаги - он помог тренерскому штабу выявить главных претендентов на место в составе сборной. Именно он станет отправной точкой в подготовке к важнейшему чемпионату мира.

Мировое первенство в этом году пройдет в декабре. И принимать его будет Ташкент. До него остался буквально месяц, так что уже сейчас нужно формировать состав, чтобы качественно подвести штангистов к большому спортивному событию.

И, судя по всему, Казахстан на нем представят исключительно молодые тяжелоатлеты. Это было бы логично, если брать во внимание последние официальные результаты. Практически все золото, рекорды страны принадлежат юным талантам.

Так что история нашей тяжелой атлетики пишется новыми героями. Здесь можно выделить Артема Антропова, Рахата Бекболата, Нургису Адилетулы, Алексея Дроздова, Анатолия Савельева, Карину Кузганбаеву, Акмолду Сайрамкеза, Дениса Полубояринова.

Это те, с кем связываются медальные надежды. Причем ближайшие. Сборная отлично проводит омоложение состава, не позволив звездам юниорских стартов затеряться во время перехода на взрослый помост. 

Безусловно, кто-то из "стареньких" еще вернется в строй. Тот же Денис Уланов не завершил свою яркую карьеру, восстанавливается после операции, пытается возобновить соревновательную практику, вернуть свои позиции.

Также не исключено, что в Ташкент отправятся и призеры Олимпиады в Токио Игорь Сон и Зульфия Чиншанло. На уровне выступает и тяжеловес Ибрагим Берсанов. Тем не менее костяк сборной наверняка составят именно молодые.

Осталось увидеть их в реально боевых условиях - будущие чемпионы проявят себя.

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Метки:
Тяжелая атлетика Чиншанло Зульфия

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