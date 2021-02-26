Кто круче: Месси или Роналду, лучшие сериалы и значимость казы. Выбор и откровения казахстанских штангистов

Тяжелая атлетика - это не только помост, гриф и шум падающей штанги. Вид спорта не ограничивается "рывком", "толчком" и большим количеством магнезии. Напротив, это целый мир со своими предпочтениями, философией, юмором и желаниями.
Наглядно об этом - в специальном блице Vesti.kz.
Зульфия Чиншанло, рекордсменка мира в "толчке"
- Рывок или толчок? Почему?
- Обычно у каждого штангиста есть свое любимое упражнение, то, которое у него лучше всего получается. Для меня это "толчок". Это силовое упражнение, а "рывок" - больше скоростное
- Что самое важное в тяжелой атлетике?
- Сильные ноги и спина, уравновешенный характер (без эмоциональных всплесков). Во время выступления главное - настрой. А вне соревнований важно грамотно восстанавливаться, как физически, так и эмоционально.
- Где находится лучший помост в мире?
- Сложный вопрос. Пусть будет Лондон, там я хорошо выступила. (улыбается)
Сайхан Тайсуев
- Рок-музыка или рэп?
- Рэп.
- Что бы взяли с собой на необитаемый остров на месяц (три вещи)?
- Моторную лодку, аптечку, телефон.
- Какие три медали хотели бы иметь у себя на полке?
- Только одну - олимпийское "золото".
- О чем думаете перед выполнением упражнения на помосте?
- Концентрируюсь на самом упражнении, на правильности его выполнения.
Рахат Бекболат
- Какой суперсилой хотели бы обладать?
- Всегда мечтал уметь летать!
- Без чего нельзя провести идеальный день?
- Без казы (смеется).
Айзада Муптилда
- Самое вкусное блюдо - это...
- Безусловно, домашняя еда.
- Когда я выхожу на помост, то...
- Ощущаю прилив сил и эмоций, переполняющих меня.
- Я ненавижу, когда люди...
- Лицемерят!
- Для меня тяжелая атлетика началась…
- После того, как я следила за нашими спортсменами на Олимпиаде-2008. Именно тогда у меня появилось стремление заниматься этим видом спорта.
Раушан Мешитханова
- Кто лучший штангист всех времен?
- В этом вопросе я буду дипломатична (улыбается). В каждом штангисте есть своя изюминка.
- Как вас называют друзья и близкие?
- Люблю, когда меня называю Рони.
- Назовите любимый сериал?
- "Ход королевы", "Острые козырьки".
Алексей Дроздов
- С чем несовместима тяжелая атлетика?
- Думаю, что любой профессиональный спорт занимает очень много времени и на остальные сферы жизни уже мало что остается. Например, практически нет времени заниматься учебой.
- Месси или Роналду?
- Роналду.
- Правда ли, что самая обидная медаль - серебряная?
- Нет. Так может сказать только дилетант. Каждая медаль ценна. За каждой стоит огромный труд, поэтому я бы не стал обесценивать ни одну из них.
- Три ваших главных желания?
- Хотел бы увидеть много новых стран; стать первым на международных стартах; ну и, конечно, взять "золото" Олимпиады.
Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики
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