Казахстанский штангист вошел в топ-3 на чемпионате Азии

Казахстанец Егор Шерер выиграл бронзу на чемпионате Азии среди юниоров, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Казахстанский штангист вошел в тройку призеров в категории до 81 килограмма, а его результаты в дисциплинах (150+175) позволили завоевать серебро и бронзу в каждом упражнении.

Ранее казахстанцы выиграли еще несколько медалей континентального турнира в Узбекистане.

Казахстан выиграл медаль в Узбекистане на ЧА по тяжелой атлетике

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