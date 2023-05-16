Казахстан занял четвертое место на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

В Чинджу (Южная Корея) завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Казахстан на данном континентальном первенстве представляли 20 спортсменов, сообщает пресс-служба ФТА.

Четырнадцать наград: четыре золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей присуждено сборной команде Казахстана на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике в корейском Чинджу.

В общекомандном зачете мужская сборная Казахстана заняла почетное четвертое место, а в медальном - стала второй, уступив лишь сборной Китая. Женская команда расположилась на 11-ом месте. В церемонии награждения по итогам состязаний приняли участие президент казахстанской Федерации по тяжелой атлетике Жанат Тусупбеков и первый вице-президент ФТА РК Гаджи Гаджиев.

Золото в копилку сборной Казахстана принес один из лидеров нашей сборной Нургиса Адилетулы. В категории до 102 килограммов наш спортсмен реализовал 400 (181+219) килограммов, завоевав серебро в рывке, золото в толчке и в сумме упражнений.

В категории до 109 килограммов сразу два казахстанских тяжелоатлета поднялись на пьедестал почета. Артем Антропов реализовал пять подходов из шести и стал вторым в толчке и в сумме двоеборья. 399 (172+227) килограммов его результат. Андас Самарканов замкнул тройку лидеров с результатом 390 (169+221) килограммов (бронза в толчке и в сумме).

Арли Чонтей в категории до 55 килограммов завоевал золотую медаль в рывке и занял третье место в сумме двоеборья (117+141).

Замкнул тройку лидеров в категории до 73 килограммов среди мужчин воспитанник Костанайской школы тяжелой атлетики Алексей Чуркин. 340 (154+186) килограммов его результат, а также серебряная медаль в рывке.

Сейтказы Еламан уверенно обошел своих соперников по итогам первого упражнения в категории до 81 килограмма. В рывке наш спортсмен поднял 155 килограммов и завоевал золото в этом упражнении.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 Карина Горичева стала обладательницей серебряной медали в рывке в категории до 64 килограммов (91+101). А Аиша Омарова (87 кг) отметилась бронзой в толчке.

В шаге от призовой тройки по итогам суммы двух упражнений остановились Арай Нурлыбекова (76 кг), Аиша Омарова (87 кг), Любовь Ковальчук (87+ кг), Сергей Петрович (89 кг).

В Чинджу состоялась рабочая встреча руководства казахстанской Федерации по тяжелой атлетике с президентом Международной федерации по тяжелой атлетике Мохамедом Джалудом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в данном виде спорта, в частности, подготовки к состязаниям на Кубе в июне текущего года и чемпионата мира по тяжелой атлетике в Саудовской Аравии в сентябре в 2023 года.

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