Казахстан выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое место на юношеском чемпионате мира, который проходил в городе Леон (Мексика), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

В копилке национальной команды 21 медаль, среди которых 12 золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград. Причем Едыге Емберды установил мировой рекорд и был признан лучшим атлетом соревнований.

Результаты спортсменов:

Ерасыл Саулебеков (до 67 килограммов) - золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;

Едыге Емберды (73) - золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;

Денис Полубояринов (81) - золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;

Никита Абдрахманов (102)- золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;

Надежда Ли (64) - серебро в рывке и в сумме упражнений;

Александра Беленко (40) - серебро в рывке, бронза в толчке и в сумме упражнений;

Ерасыл Умаров (55) - бронза в рывке, в толчке и в сумме упражнений;

Дарья Балабаюк (49) - бронза в рывке.