Казахстан выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое место на юношеском чемпионате мира, который проходил в городе Леон (Мексика), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.
В копилке национальной команды 21 медаль, среди которых 12 золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград. Причем Едыге Емберды установил мировой рекорд и был признан лучшим атлетом соревнований.
Результаты спортсменов:
Ерасыл Саулебеков (до 67 килограммов) - золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;
Едыге Емберды (73) - золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;
Денис Полубояринов (81) - золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;
Никита Абдрахманов (102)- золото в рывке, в толчке и в сумме упражнений;
Надежда Ли (64) - серебро в рывке и в сумме упражнений;
Александра Беленко (40) - серебро в рывке, бронза в толчке и в сумме упражнений;
Ерасыл Умаров (55) - бронза в рывке, в толчке и в сумме упражнений;
Дарья Балабаюк (49) - бронза в рывке.
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