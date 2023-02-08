Илья Ильин помог шикарной супруге совершить смелый поступок

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин помог своей супруге Татьяне с новым опытом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Татьяна решила встать на гвозди (оздоровительная практика).
"А важно настроиться, сделать первый шаг и наступить на гвозди! Почувствовать этот момент! Сложно передать словами это чувство, ты испытываешь очищение и наполнение жизненной энергией.
Когда рядом такая поддержка... я не только на гвозди встану... Спасибо, что был таким чутким проводником!" - написала она в соцсетях.
Напомним, избранницей спортсмена стала столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. Пара поженилась 12 января в Астане. Для Ильина это второй брак. Ранее он был женат на гандболистке сборной Казахстана Наталье Кулаковой, с которой развелся в 2017 году. У них растет дочь Милана.
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