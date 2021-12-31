Главная проблема. Чего желает сборная Казахстана по тяжелой атлетике

Год завершается, а значит, остается все меньше шансов на то, что сборная Казахстана по тяжелой атлетике получит главного тренера. Все должно было решиться буквально на днях. Однако пока ничего не произошло. Подробнее - в материале Vesti.kz.

История с назначением рулевого длится уже не один месяц. Она включает в себя несколько событий. Только ни один из сценариев не привел к желаемому - команда по-прежнему тренируется без главного тренера. Даже на чемпионате мира в Ташкенте пришлось выступать под руководством личных наставников.

Ожидалось, что точка в этом вопросе будет поставлена на специальном заседании федерации. Оно должно было состояться на днях, завершив насыщенный и сложный сезон. Но пока до этого дело не дошло - имени нового главного тренера нет.

Трудно предположить, кто именно рассматривается на этот пост. Какой-либо официальной информации не поступало. Поэтому о кандидатах судить не представляется возможным. Есть вероятность, что его займет кто-нибудь из бывших главных тренеров.

Есть исключение - Бахыт Ахметов. Его сняли с должности. И его возвращение вызовет многочисленные вопросы и споры. Да и для сборной будет лучше, чтобы ею руководил кто-нибудь другой. Тем более, что команда теперь будет делиться на мужскую и женскую.

Так что назначение федерации при участии уполномоченных лиц будет двойным.

На сегодняшний день это одна из главных интриг в казахстанском спорте, учитывая негативные события с участием представителей сборной Казахстана. Команда вышла в кризис, который важно решать как можно скорее.

А без главного тренера сделать это довольно сложно. Пока же назначение сродни мечте. К слову, она осуществится. Главное, чтобы исполнение не затягивалось. Впереди важные старты. И нужна твердая рука, знающая свое дело.

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