Экс-глава Международной федерации тяжелой атлетики подвергся пожизненной дисквалификации

Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда (CAS) пожизненно дисквалифицировал экс-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна, сообщает "Р-Спорт".

Отмечается, что доказана вина Аяна в сокрытии данных и фальсификациях, а также соучастии в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) опубликовало отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил. В 2013 году Хасан Аккус, занимавший пост президента Турецкой федерации тяжелой атлетики, вступил в сговор с IWF после того, как 17 турецких спортсменов были обвинены в нарушении антидопинговых правил, и помог им избежать санкций.

Дисквалификация Аяна вступила в силу с 16 июня 2022 года.

Вместе с Аяном виновным в соучастии в нарушении по тем же пунктам признан бывший вице-президент IWF, глава Федерации тяжелой атлетики Румынии, вице-президент Антидопинговой комиссии IWF Ник Влад. Решением департамента он также получил пожизненную дисквалификацию, вступившую в силу с 16 июня 2022 года.

Аян с 2000 года возглавлял федерацию. А на ключевых должностях в организации венгерский функционер был представлен с 1976 года. В 2020 году он оставил кресло президента IWF.

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